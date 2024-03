Una giornata a Baggio | la periferia milanese da Ghali al futuro

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 16 marzo 2024) Un tempo paese con un suo sindaco, oggipossiede una storia da raccontare e una serie di indirizzi - librerie indipendenti, trattorie storiche, scorci da Milano vecchia - tutti da scoprire. In attesa che le nuove fermate della M1 trasformino quello che è per molti il «far west meneghino» in un quartiere per giovani e artisti