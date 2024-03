Una disuguaglianza che uccide i sistemi sociali

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 16 marzo 2024) Oggi ci troviamo di fronte a una forma diche non ha precedenti nella storia dell’umanità; è unache stride contro le tante dichiarazioni sui diritti universali dell’uomo, che sono rimasti solo un sogno frutto di un’utopia dimenticata e ignorata dalla storia. Il secolo passato e anche quello di cui stiamo festeggiando, in modo amaro, i primi mesi del nuovo anno ci mettono davanti al crollo dei valori di società e dei valori morali travolti dalla rivoluzione finanziaria, che ha contribuito a cancellare il settimo comandamento: non rubare. L’attacco della finanza e del suo modello socio-culturale di liberismo finanziario privo di controllo ci ha portato verso il caos, arrivando a dominare la classe politica che, in occasione dell’elezione presidenziale, si è trovata priva di idee e di uomini, dando evidenza al suo ...