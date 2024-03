Un videogioco per avere successo deve essere complesso? Non è affatto così

(Di sabato 16 marzo 2024) Nel settore dei videogiochi si assiste ad una sorta di dibattito ricorrente, che verte sulla presunta correlazione tra la complessità di un gioco e il suocommerciale. Questa discussione nasce dall’errata premessa che complessità faccia sempre rima con qualità. In base a questo assunto teorico, un(perconsiderato come un top seller)

Immaginate di poter viaggiare indietro nel tempo e rivivere in prima persona la Batt agli a delle Termopili, combattendo al fianco di Leonida e dei suoi 300 spartani. Un'esperienza impossibile? Non ... (orizzontescuola)

Riot Forge non esiste più: ecco il perché del fallimento

L'etichetta dei creatori di League of Legends per la creazione di titoli narrativi per singolo giocatore si è rivelata un fallimento, proviamo a individuare le cause.multiplayer

Lazio, tutto ok per Tudor: l’allenatore guadagnerà 2,5 milioni + bonus a stagione: In casa Lazio è ormai tutto definito per l’arrivo in panchina di Igor Tudor Il croato prenderà le redini della squadra subito dopo la gara che i biancocelesti giocheranno stasera a Frosinone: per lui, ...momentidicalcio

Lexus LFA, qualcuno l'ha incidentata: servono 500.000 euro per ripararla: Basta un semplice appuntamento dal carrozziere e diventa come nuova, no Mmm... Per questa Lexus LFA il costo della riparazione è stellare.auto.everyeye