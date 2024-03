Un mese di lavori per la frana nell' Avellinese | problemi per gli spostamenti in treno sulla linea tra Roma | Bari e Lecce

(Di sabato 16 marzo 2024) Il prossimo ponte di Pasqua si annuncia complicato per gliintra. Unail 12 marzo ha interessato la galleria Starza, causando un dissesto per circa 250 metri nel tratto tra Ariano Irpino e Montecalvo, provocando un notevole rallentamento nei collegamenti tra Nord e Sud. Rfi ha comunicato che serviranno 30 giorni per ripristinare l’infrastruttura,...

Nuovi lavori coinvolgeranno la via del Mare e l’ Ostiense : come cambia la viabilità a Ostia e il suo entroterra. lavori anche sulla via Ostiense verso Ostia (credits Google Maps) – ... (ilcorrieredellacitta)

Peonie, camelie, azalee e tante altre nuove piante. Sarà ristrutturato il pontile sul laghetto, che sarà reso percorribile a piedi: sarà realizzato in legno naturale e acciaio corten e sarà ... (ilgiorno)

Frana ad Avellino: stop dei treni per un mese

Disagi ad Avellino, dove una imponente frana ha portato disagi e lo stop della circolazione ferroviaria per un mese, fra Foggia e Benevento. Ad Avellino una grande frana sta causando diversi disagi, ...notizie

A Rimini prime opere del parcheggio sotterraneo Tripoli, viale Vespucci si restringe per un mese: Nonostante le vicissitudini fra le ditte che dovranno eseguire l’opera, il cronoprogramma per il primo parcheggio pubblico sotterraneo di Rimini va avanti. Per consentire alcuni lavori propedeutici al ...chiamamicitta

Un parcheggio a servizio di via Tisia, iniziano i lavori: cento posti, pronto entro aprile: Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’atteso parcheggio a servizio dell’area commerciale di via Tisia, accanto alla palestra Akradina, a Siracusa. L’assessore alla Mobilità di Siracusa, Enz ...siracusaoggi