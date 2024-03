Un gigantesco vulcano su Marte è stato trovato nascosto “in bella vista” e potrebbe contenere potenziali segni di vita

(Di sabato 16 marzo 2024) Scoperta delsuGli scienziati hanno recentemente individuato undi dimensioni imponenti su, rimastoper oltre mezzo secolo. Si tratta di unlargo 450 chilometri e alto più di 9000 metri. Questa scoperta è stata presentata al 55° Convegno di Scienze Lunari e Planetarie tenutosi in Texas.diAl di sotto della base delindividuato ciò che sembra essere uno strato di ghiaccio, suscitando l’interesse degli scienziati per possibili segnali di. Questa scopertaoffrire un punto privilegiato per futuri studi astrobiologici e ricerche sulla ...

