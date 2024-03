Un eurogol di Maldini fa sognare il Monza | Cagliari battuto 1-0

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2024) I brianzoli si impongono sui sardi grazie ad una punizione dinel finale del primo tempo, al secondo gol consecutivo in campionato e adesso sognano l'Europa. Bella partita giocata a viso aperto da ambedue le squadre in un pomeriggio primaverile, agli ospiti nella ripresa viene annullato il gol del pari per fuorigioco