Un centro d’ascolto per le donne

(Di sabato 16 marzo 2024) Nuovo importante impegno per la Misericordia di San Romano. Apre un nuovodi ascolto perin difficoltà nella sede divia Matteotti 139. Si tratta di una struttura di primo intervento che sarà gestita da personale specializzato in questo tipo di assistenza. Da tempo nel paese di San Romano se ne sentiva la mancanza. Ilverrà collocato in alcuni locali recentemente restaurati in memoria di Varo Tinghi, lo storico Governatore rimasto in carica dal 1976 al 2008, e recentemente scomparso. La cerimonia di inaugurazione è prevista per sabato 23 marzo alle 16 alla presenza del vescovo Giovanni Paccosi, che celebrerà la mesa nella cappellina e benedirà i locali. Sarà l’occasione – speiga una nota – per ricordare pubblicamente Varo Tinghi, con l’apposizione di una targa e con la distribuzione del suo ultimo libro recentemente ...