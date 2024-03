Un capo umile non è sempre una buona cosa | così può creare danni all’impresa e ai collaboratori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) In realtà sono pochi ma nella variegata popolazione della piccola imprenditoria, contrariamente a quanto si possa pensare, capi eccessivamente umili possono finire per danneggiare l’azienda e le prospettive dei propri. Non tutti sono consapevoli che le situazioni in cui l’umiltà è controllata permettono al piccolo imprenditore di evitare gli eccessi e di sfruttare il potere del suo genuino desiderio di mettere in luce gli altri, senza sacrificare troppo a lungo la strada. Ma molto spesso quella umiltà in eccesso nasconde l’incapacità di prendere decisioni per carenze nelle competenze hard e soft. Vero è, le ricerche lo hanno dimostrato, che i leader umili favoriscono un maggiore coinvolgimento dei dipendenti, la fiducia e la collaborazione all’interno del gruppo. Questi leader sono visti come disponibili e aperti al feedback, il che incoraggia una ...