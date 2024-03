Un altro ferragosto | se anche Virzì rimpiange Berlusconi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) UNcon Silvio Orlando, Sabrina Ferilli e Chistian De Sica. Regia di Paolo. Produzione Italia 2024. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA A Ventotene come 30 anni prima si ritrovano i clan dei comunisti romani e quello dei destrorsi ancora e sempre aggressivi speculatori. Il capofamiglia degli anni 90 è ormai un vecchietto che s'incaponisce are il comunismo perduto (solo il nipotino gli dà retta). I neofascisti sono diventati ancora più burbanzosi (il nuovo capoclan vuol portare al Parlamento la moglie una goffa e burina divetta dei social). PERCHE' VEDERLO Perchèoggi come sei lustri fa sa ancora cucinare un commedione affollato di personaggi e personaggini capaci di fotografare il tempo presente. Certo, dal film si ...