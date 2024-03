Umberto Tozzi | Sono in tour da 50 anni Faccio il giro del mondo e mi ritiro

Dopo 50 anni di carriera e successi indimenticabili come Gloria e Ti Amo, Umberto Tozzi ha annunciato il suo imminente addio alle scene . Una scelta su cui hanno influito, come ammesso dallo stesso ... (dilei)

Umberto Tozzi: «L'ultimo tour e mi ritiro dalle scene. Dopo la malattia mi sono scoperto migliore»

«Sono in tour da cinquant'anni. Ad un certo punto subentra un certo tipo di stanchezza, è umano e ovvio che accada», dice Umberto Tozzi sul palco di una piccola sala dell'Olympia di Parigi, tempio ...corriereadriatico

Umberto Tozzi si ritira: «Ultimo tour nel mondo poi scendo dal palco»: Il primo titolo, «L'ultima notte rosa», potrebbe ingannare, ma il secondo «The final tour» non lascia dubbi. Umberto Tozzi ha convocato la stampa italiana in una ...ilmattino

Un altro big per i concerti estivi. Il tour mondiale di Umberto Tozzi fa tappa anche a "Sferisterio Live": Anche Umberto Tozzi sarà in concerto a Macerata per Sferisterio Live 2024. Il festival di musica dal vivo, organizzato dal Comune di Macerata – Assessorato al Turismo e agli Eventi in collaborazione ...ilrestodelcarlino