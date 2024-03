Umberto Tozzi | l’ultimo tour e il tumore | «Ho avuto paura di non poter più cantare»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) Anche il cantanteannuncia The Final. Ovvero l’ultima serie di concerti per salutare il suo pubblico in Europa, Nord America e Australia. «Hodi piangere. Questo dono che ho ricevuto, e per il quale mi sento un privilegiato, è qualcosa di troppo speciale. Sarà più facile farmi scappare una lacrima che tirare un respiro di sollievo. Però c’è tempo prima di immaginare che finisca, per ora sento tanta energia», dice oggi al Corriere della Sera. «È da molto tempo che penso a questo», sostiene. Perché durante la pandemia si è ammalato di. Ora è guarito: «Senza stare a mostrare la cartella clinica, sono stati due anni difficili in cui ho. Durante questo periodo, il timore più grande è stato quello di non...