Ultim’ora su Osimhen | arriva il comunicato ufficiale da Castel Volturno

(Di sabato 16 marzo 2024)sarà out per Inter-Napoli? Dal Konami Training Center dil’ultima orain merito alle condizioni del nigeriano. Un risultato positivo per cercare di voltare subito pagina e per rendere più viva la speranza di accedere alla prossima edizione della UEFA Champions League. Questo è l’auspicio da parte dei tifosi in vista del big match di San Siro tra Inter e Napoli, in programma per domenica, 17 marzo, alle ore 20:45. Un appuntamento che può essere uno snodo importantissimo per i ragazzi di Francesco Calzona, che in questo finale di stagione si giocherà molto del suo futuro. La sua riconferma sembra appesa alle possibilità che la compagine partenopea possa rientrare nel roaster di squadra che andrà a comporre la rinnovata e attesa nuova Champions, che porterebbe alle ...