Ultime Notizie Roma del 16-03-2024 ore 18 | 10

(Di sabato 16 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente in primo piano non ti arrivano i primi aiuti internazionali via mare a Gaza c’è stato un Radio Incontro tra mazzi Yu ti esponenti di spicco del movimento islamista e dei ribelli yemeniti si sono visti per discutere del Coordinamento delle loro azioni contro Israele hanno fatto sapere punti i palestinesi non si sa dove sia stato il vertice che comunque sarebbe venuta la settimana scorsa a Marsala di ASL amica il fronte Popolare marazzita liberazione della Palestina gli aiuti hanno discusso meccanismi per coordinare Le loro azioni di resistenza per la prossima fase della guerra Gaza sul tavolo anche il tema del possibile attacco di terra israeliana da fa a Marsala islamica gli usi e fanno parte del cosiddetto assi della Resistenza il gruppo di movimenti ostili ad Israele e agli ...