Ultime Notizie Roma del 16-03-2024 ore 17 | 10

(Di sabato 16 marzo 2024)dailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno amore Medio Oriente in apertura mentre in Europa tiene banco la questione truppe nato in Ucraina quelle dichiarazioni di Macron ieri ha sottolineato non escludo che in futuro soldati francesi possono essere inviati in territorio ucraino e la discussione della fornitura di armi a lungo raggio al governo Di chi è figlio Lucia Sono in corso le elezioni presidenziali Si concluderanno Domani dovrebbero assegnare un premio per favore di Putin e contenzioni però Continuano i combattimenti che nelleore hanno interessato anche il territorio Russo in particolare acustiche belgorod dove ci sono registrati anche dei morti tutto questo in un quadro nel quale il presidente russo nei giorni scorsi ha detto ok è pronta usare la bomba ...