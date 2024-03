Ultime Notizie Roma del 16-03-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024)dailynews radiogiornale Francesco Vitale degli Esteri tedesco Annalena baerbock sta cercando di convincere dietro le quinte del cancelliere o lascio a consegnare i missili da crociera Taurus all’ucraina lo scrive il sito della rivista tedesca in un recente incontro bar buca il ministro degli Esteri britannico David Cameron hanno discusso la possibilità di uno scambio circolare in questione c’è la fornitura circolare di Miskin lungoraggio un accordo in Londra fornisce Lucrino ulteriori missili Storm shadow in cambio della Germania che costituisce le scorte britanniche Dimmi via lungo raggio o in alternativa alla Germania trasferirebbe Rita austell Regno Unito basterebbe poi all’ucraina tuttavia di inglesi manterrebbero il controllo sullo schieramento e sulla selezione degli obiettivi per i missili sciolta da sempre contrario al Invia dei missili Taurus a Kiev Terme ...