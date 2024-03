Ufficiali le modifiche al programma dei treni per l’interruzione tra Benevento e Foggia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito della frana che si è verificata in Campania e che impatta sull’infrastruttura rendendo impossibile la circolazione ferroviaria tratalia ha predisposto un piano per far fronte a questa situazione straordinaria e di emergenza. Lazione deia lunga percorrenza, Alta velocità e Intercity, è stata rimodulata per assicurare la continuità del viaggio ai passeggeri e far fronte alle loro esigenze, al fine di ridurre i disagi. L’offerta di viaggio prevede bus sostitutivi nella tratta trae viceversa, con un allungamento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. La rizione prevede anche alcune cancellazioni e deviazioni di percorso. La situazione è ...