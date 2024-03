Ue | Fitto a Conte | ' polemica strumentale su fondi Fsc'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Vorrei rassicurare Giuseppesulla mia personale conoscenza della Costituzione a partire dall'articolo 54, checita a sproposito per una stravagante ee che evidentemente durante gli anni di sua permanenza al governo non conosceva o non ne ricordava l'esistenza. Infatti confermo che non c'e alcun obbligo, ma e' stata una scelta del governo quella di assegnare alla Regione Campania, come a tutte le altre regioni, le risorse. L'obbligo del governo invece, sia normativo ( deciso dal governo Berlusconi nel 2008 ) sia morale perché fondamentale per ridurre i divari territoriali, e' quello di utilizzare quelle risorse sul territorio della regione Campania. Proprio a tal proposito vorremmo ricordare all'on.che il nostro Governo ad agosto 2023 ...