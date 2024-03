Udinese-Torino | Serie A | bianconeri per la salvezza | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 16 marzo 2024) Al Bluenergy Stadium di Udine si gioca il match valido per la ventinovesima giornata diA tra. I padroni di casa vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione. I granata, al contrario, potrebbero sognare un piazzamento europeo. Nella partita di andata è arrivato il pareggio per 1-1.è una partita fondamentale per entrambe le squadre. Con i tre punti ilpotrebbe considerarsi matematicamente salvo e cercare di raggranellare punti per scalare la classifica con un peso in meno. Per l’, invece, i tre punti sono cruciali per allontanarsi dalle zone calde della classifica, approfittando della sconfitta dell’Empoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, il ...

