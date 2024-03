Udinese-Torino sabato 16 marzo 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Alle 15:00 si giocherà Udinese Torino . Ecco le Formazioni ufficiali di Cioffi e Juric per il match di Serie A Sta per cominciare Udinese Torino , in programma alle ore 15:00. Diamo uno sguardo ... (calcionews24)

Udinese-Torino: presentazione e formazioni ufficiali

Udinese e Torino si troveranno di fronte sabato 16 marzo alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium in una sfida valida per il ventinovesimo turno di Serie A. La compagine friulana è tredicesima con 27 punti ...datasport

Udinese-Torino / Le formazioni: Cioffi non sorprende, dentro i più in forma: Proprio in questi istanti è uscita la formazione ufficiale dei bianconeri e dei granata. Ecco le scelte dei due tecnici in questo scontro ...mondoudinese

Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Okereke, Vojvoda al posto di Djidji: C’è la novità Okereke nell’undici titolare del Toro: il nigeriano prende il posto di Sanabria, a disposizione ma non al meglio come spiegato ieri da Juric. In difesa tocca a Vojvoda rilevare Djidji ne ...toronews