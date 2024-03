Udinese Torino | i duelli che decideranno la sfida

(Di sabato 16 marzo 2024) Tra le gare di Serie A del sabato c’è anche latra. Ecco i punti fondamentali su questa partita Alle ore 15mette insieme due esigenze diverse. Da un lato Gabriele Cioffi deve fornire una prova in linea con le ultime che hanno permesso di uscire dalla zona pericolo e di avere un margine di vantaggio di 3 punti, assolutamente da consolidare. Dall’altra per Juric c’è una situazione riassunta così oggi dal Corriere della Sera: «La frase «abbiamo dominato» ha aperto le analisi dopo le partite (e i ko con Lazio e Roma e i pareggi con Fiorentina (in 10 per oltre un tempo) e Napoli. Il Toro c’è, è solido, ha carattere. Sbaglia troppi gol e sta pagando un conto salato agli infortuni (ha perso anche Djidji) ma ogni volta si rialza e va oltre».Com’era terminata ...

