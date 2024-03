Udinese-Torino 0-2 | vittoria convincente dei granata | friulani piccoli di fronte al Toro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Udine, 16 marzo 2024 - Il risultato non comunica una partita a senso unico, ma la realtà è che sul campo non c'è mai stata storia. Ilsupera per 0-2 l'in Friuli e torna al successo dopo quattro partite complicate in cui non ci era riuscita. Zapata nel primo tempo e Vlasic nella ripresa mettono la firma sui tre punti e permettono aidi continuare a inseguire il sogno europeo. L'invece continua a non trovare il giusto feeling con il campo di casa e cade ancora dial proprio pubblico, non dando continuità al successo dell'Olimpico contro la Lazio. Primo tempo Poche sorprese nella formazioni di Cioffi, con Joao Ferreira alla terza consecutiva da titolare in difesa, mentre rispetto alla sfida con la Lazio c'è Bijol al posto di Nehuen Perez a completare il reparto ...