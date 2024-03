Udinese | Cioffi | 'Verremo fuori con l'amore | ecco perché Payero fuori dopo mezz'ora'

L' Udinese è ancora invischiata nella lotta per non retrocedere: dopo la vittoria a sorpresa all'Olimpico contro la Lazio, i friulani... (calciomercato)

Cioffi: "Non la gara che mi aspettavo. Sbagliato approccio a gara e ripresa"

Il tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha commentato a Dazn il ko interno contro il Torino: "Non è stata la partita che mi aspettavo e che ci aspettavamo. Bisogna prendersi le ...torinogranata

Udinese, feroce contestazione dei tifosi verso Cioffi e la società: cosa è successo: L`Udinese è ancora invischiata nella lotta per non retrocedere: dopo la vittoria a sorpresa all`Olimpico contro la Lazio, i friulani sono caduti in casa per 0-2.calciomercato

Udinese-Torino 0-2, il tabellino: due gli ammoniti tra le fila dei granata: Il Torino torna a vincere dopo un mese e lo fa battendo l'Udinese 0-2 sul suo campo. La gara è stata decisa dalle reti di Zapata nel primo tempo e da Vlasic nella ripresa. Dal punto di vista disciplin ...toronews