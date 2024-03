Ucraina | Renzi a Meloni | ' Italia isolata | non c' è a tavoli che contano'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Nel 2016 dopo la Brexit Francia, Germania esi incontrarono a Ventotene per parlare del futuro. Nel 2022 su un treno per Kiev Francia, Germania esi incontrarono per parlare del futuro. Ieri a Berlino, Francia, Germania e Polonia per parlare di futuro. E l'? Non pervenuta. Cara Presidente, fatti sentire, perché l'oggi rischia di esseree esclusa. Serve la nostra voce neichee oggi non ci siamo. Purtroppo". Così Matteosu twitter.