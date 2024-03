Ucraina | Paola Ceccantoni Pubble | Macron come Napoleone | sogna Russia sconfitta | ma c' è il rischio di finire come nel 1812 - VIDEO

Sabaudia, torna l'Arena del Mare. La città delle dune pronta per la stagione estiva tra spettacoli e cultura

La location cittadina ha ospitato numerosi artisti nazionali e internazionali, favorendo l’arrivo di turisti da ogni angolo del Paese ...roma.corriere

Invio di uomini in Ucraina, no di Tajani: "Si rischierebbe la terza guerra mondiale": Dunque, non è previsto "alcun intervento diretto dei nostri militari in quel conflitto, con carrarmati, aerei o uomini. Non se ne è mai parlato in ambito Nato e non capiamo perché oggi si debba ...tg.la7

La posizione italiana sulla crisi Ucraina: Tajani sottolinea il rischio di una terza guerra mondiale: L'Europa è compatta sulla questione della guerra russo-Ucraina, nonostante le apparenti divergenze tra i vari Paesi. Il richiamo di Sergio Mattarella a un protagonismo europeo più forte, più deciso e ...informazione