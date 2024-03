Ucraina | Kiev e la strategia della Russia | “Mosca compra soldati da paesi poveri”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Lasempre più alla ricerca di mercenari stranieri per la guerra inaccende i riflettori contro ladi, impegnata a reclutare un numero sempre più elevato di combattenti da altri, in particolare da nazioni “in difficili situazioni economiche”. A delineare il quadro è Petro Yatsenko, portavoce dell’organismo che monitora il trattamento dei prigionieri di guerra. Se l’è alle prese con la carenza di armi e munizioni, a quanto pare anche ladeve ricorrere al ‘piano B’ per reintegrare le forze armate senza andare a incidere su fasce finora protettepopolazione., come ricorda il Newsweek, è stata accusata di aver arruolato ...