Ucraina | Guido Crosetto contro Francia | Germania e Polonia | «Il summit un errore Gli italiani pronti alla guerra? Sono pochissimi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024)dice che il vertice traa Berlino sull’è stato «un segnale sbagliato». Che rischia di indebolire il fronte delle democrazie. E aiutare indirettamente Vladimir Putin. Per il ministro della Difesa del governo Meloni l’Occidente «intanto dovrebbe evitare dichiarazioni a effetto – come quella di mandare la Nato incercando di fare più bella figura. O evitare di dividersi in incontri a due o tre quando in Europa siamo in 27». E poi dovrebbe «evitare dichiarazioni come quella fatta da Macron due giorni fa o quella del ministro degli Esteri polacco (ha detto che militari della Natogià presenti in, ndr). Ritengo che la contrapposizione con un monolite come quello russo, ...