Ucraina | Fratoianni | ‘da Macron parole avventate’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Mi è parso grave che il presidente di un grande Paese, come la Francia, abbia voluto fare delle affermazioni così avventate". Lo afferma Nicoladell?Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine del convegno ?Il coraggio di osare? in corso oggi a Napoli."L?idea di una guerra totale – prosegue il leader di SI – di tutti contro la Russia, è di fatto l?idea di una guerra mondiale e pure nucleare, sarebbe semplicemente la fine del mondo, è chiaro? Bisogna andarci piano con le. Invece delle battute – conclude– servirebbe un?iniziativa diplomatica della comunità internazionale che purtroppo in questi due anni non si è proprio vista".