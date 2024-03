Ucraina | Crosetto sul vertice tra Francia | Germania e Polonia | “Segnale sbagliato che avvantaggia Putin” Poi rassicura gli italiani

(Di sabato 16 marzo 2024) In un’intervista a Repubblica, il ministro della Difesa, Guido, ha espresso preoccupazione riguardo la frammentazione europea e l’indebolimento del fronte democratico contro la Russia, in un momento in cui il sostegno a Kiev sembra ai minimi storici. A margine della commemorazione della distruzione di Monte Cassino con il Capo dello Stato Sergio Mattarella,ha criticato l’incontro di Berlino tra, ecome un “” e un “errore di metodo”, dichiarando che tali azioni possano beneficiare. Piuttosto, sottolinea il ministro, l’importante è fornire all’“la quantità di armi e munizioni necessarie per difendersi dalla Russia. E poi lavorare per la fine degli attacchi ...

9.00 "Posso assicurare che truppe italiane non andranno mai in Ucraina ". Così il ministro della Difesa Crosetto a Repubblica, sull'incontro tra Scholz, Macron e Tusk a Weimar. Occorre "evitare ... (televideo.rai)

ROMA (ITALPRESS) – “Il problema è fare le cose giuste tutti insieme. Noi facciamo tante riunioni al mese al livello Ue e Nato, non riesco davvero a capire queste fughe in avanti ”. Così, in ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – “Il problema è fare le cose giuste tutti insieme. Noi facciamo tante riunioni al mese al livello Ue e Nato, non riesco davvero a capire queste fughe in avanti ”. Così, in ... (iltempo)

L’allarme di Crosetto sui militari italiani: “Fuga in avanti”

Italia, Crosetto e Tajani: no all’Intervento Militare in Ucraina. La strategia italiana tra sostegno a Kiev e diplomazia per la pace. Nel mezzo della complessa situazione geopolitica scaturita ...newsmondo

Ucraina, Crosetto "No fughe in avanti, serve unità": ROMA - "Il problema è fare le cose giuste tutti insieme. Noi facciamo tante riunioni al mese al livello Ue e Nato, non riesco davvero a capire queste fughe in avanti". Così, in un'intervista a Repubbl ...laprovinciacr

Guido Crosetto: "Truppe italiane mai in Ucraina": Il ministro della Difesa su Repubblica critico sul vertice di Weimar: "Il problema è fare le cose giuste tutti insieme. Noi facciamo ...huffingtonpost