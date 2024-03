Ucraina | Crosetto “No fughe in avanti | serve unità”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il problema è fare le cose giuste tutti insieme. Noi facciamo tante riunioni al mese al livello Ue e Nato, non riesco davvero a capire questein”. Così, in un'intervista a Repubblica, il ministro della Difesa Guido. La Nato e l'Europa, piuttosto che dare risposte burocratiche, dovrebbero risolvere subito “il problema numero uno” dell': avere la quantità di armi e munizioni necessarie per difendersi dalla Russia. Perl'Occidente “intanto dovrebbe evitare dichiarazioni a effetto, come quella di mandare la Nato incercando di fare più bella figura. O evitare di dividersi in incontri a due o tre quando in Europa siamo in 27. Dovrebbe evitare dichiarazioni come quella fatta da Macron due giorni fa o quella del ministro degli ...