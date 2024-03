Ucraina | Conte | ‘governo tace | avevamo previsto escalation’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto un governo che ha continuato a litigare sul terzo mandato e dividersi. Noi vorremmo un governo che si concentrasse per prevenire ed evitare la terza guerra mondiale che ormai è alle porte, perché una strategia militare che si è rivelata completamente fallimentare e adesso sta portando ad una escalation che noie denunciato, perché era necessario investire in sforzi diplomatici nel cercare un dialogo per quanto difficile e quindi un negoziato di pace”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, a margine di un incontro a Napoli. “Non si è investito in questa direzione -sottolinea- con pervicacia e pertinacia, se invece si sta inseguendo questa strategia non si vuole ammettere il fallimento che è sotto i nostri occhi e adesso addirittura c’è il ...