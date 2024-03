Ucciso e sepolto in un campo. Il killer condannato a 28 anni. Ora tocca al supertestimone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Per l’omicidio di Omar Annaoui, il marocchino di 53trovato seppellito il 28 agosto 2022 in undi grano poco distante dall’ex carcere di Desio, la Corte di Assise di Monza haa 28di reclusione l’imputato connazionale Sadik Ilhami, 35enne. Ma ha anche rimandato gli atti alla Procura perché indaghi sulsospettato di essere, invece, complice nell’omicidio. Per Sadik Ilhami il pm aveva chiesto la pena di 24, applicando le attenuanti generiche per il fatto di avere accettato di acquisire al processo tutti gli atti dell’indagine senza convocare in aula inquirenti e testimoni. Secondo la Corte, però, contro l’imputato c’è una recidiva per fatti violenti. Il 35enne, sottoposto a fermo nel marzo 2023 e ancora detenuto in carcere, è accusato di ...