Uccide la moglie a coltellate e poi confessa | tragedia nella casa della vicina

(Di sabato 16 marzo 2024)nel Salento: una donna è stata uccisa adal marito. La vittima, Aneta Danelczyk, originariaPolonia, è morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi, a soli 50 anni. Laè avvenuta a Taurisano, in provincia di Lecce, nell'appartamentodiin cui la donna si era rifugiata sperando di riuscire a sfuggire alla furia omicida del marito, 57 anni. Quest'ultimo, tra l'altro, non si sarebbe fermato alla, ma si sarebbe avventato anche contro la, ferendola. Poi sarebbe stato lui, l'omicida, a chiamare la polizia,ndo tutto. I due si erano conosciuti in Svizzera, dove lavoravano, e poi si erano trasferiti in Salento, a Taurisano, il paese di origine di lui. ...