Tutto Munari | l’inventore della fantasia

(Di sabato 16 marzo 2024) "La rivoluzione va fatta senza che nessuno se ne accorga", ricordava Bruno(1907 - 1998), fra i più grandi designer, grafici e artisti del ‘900, "Quello delle Macchine inutili del 1930", scriveva di sé in alcune lapidarie note autobiografiche, o "Quello del Portacenere cubico del 1957 / Quello dei Laboratori per bambini al museo del 1977 / Quello delle rose nell’insalata / Quello premiato col Compasso d’Oro, con una menzione onorevole dall’Accademia delle Scienze di New York", e via dicendo. La sua rivoluzione,l’ha fatta con la– che è stata la sua bandiera – e con una creatività inesauribile, unita sempre a un pizzico di ironia: Leonardo e Peter Pan nella stessa persona, come lo ha ribattezzato il critico Pierre Restany. "Potremmo definirlo un inventore, ma sarebbe riduttivo. Potremmo classificarlo fra i ...