Tutti gli errori di Joe Biden

(Di sabato 16 marzo 2024) Il voto per la Casa Bianca del prossimo novembre si avvicina e Joe, registrano i sondaggi, è sempre più in difficoltà. Molti, troppi passi falsi nella comunicazione gli stanno costando la credibilità interna. Ma è sui dossier internazionali che l’esponente democratico ha sbagliato di più. Dall’Afghanistan alla tensione Cina-Taiwan, dall’Ucraina al Medio Oriente. I gelati non portano fortuna, in politica. Joenon può certo ricordarsi la brutta figura di Matteo Renzi: il settimanale Economist nell’agosto 2014 aveva disegnato il premier italiano su una barchetta di carta che affondava, e per colmo di scherno gli aveva messo in mano un cono. Renzi non l’aveva presa bene e aveva piazzato nel cortile di palazzo Chigi un carretto di gelati, e se n’era mangiato uno. Ma quella manifestazione di stizza aveva segnato anche l’inizio del suo declino. ...