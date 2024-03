Tutti gli Emil Cioran La vita tormentata del filosofo rumeno | in lettere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) Per essere uno talmente ghiotto di ogni orma lasciata da(nato nel 1911 in Romania, morto a Parigi nel giugno 1995) sulle strade della cultura europea del secolo scorso, è come se fossi rimasto inappagato da questo suo recentissimo libro edito da Gallimard, Manie Épistolaire, dove sono assommateinedite da lui scritte a interlocutori rumeni e non dal 1931 al 1991, quando poco lo separava dalla perdita della lucidità e dunque dalla morte. Editorialmente parlando è un libro sbagliato perché in quei sessant’anni a portare il nome dici sono quattro se non cinque personaggi differentissimi l’uno dall’altro, e ciascuno di loro ha una gradazione intellettuale diversa.C’è il ventenne antisemitache va a Berlino con una borsa di studio e che rimane affascinato dalle scorribande ...