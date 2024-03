Truppe italiane in Ucraina? Arriva la risposta di Tajani | “Si rischia la terza guerra mondiale”

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Continua ad infuriare latrae Russia, dove in questi giorni si stanno svolgendo le elezioni presidenziali con episodi a dir poco rocamboleschi: dalle molotov e alle cabine elettorali incendiate fino ai cittadini che si sono recati a votare con costumi buffi e grotteschi. Unache inevitabilmente sta interessando l’intera Europa, ma qual è la posizione dell’Italia? Lo ha chiarito Antonio, ministro degli Esteri, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.ha ribadito il supporto all’, ma ha smentito l’ipotesi dell’invio dil poiché “l’Italia non è incon la Russia”. “Nessun invio di...

Roma, 16 mar – Il ministro della Difesa Guido Crosetto critica il vertice andato in scena ieri a Weimar tra Francia , Germania e Polonia : “Segnale sbagliato”. Poi assicura: “Truppe italiane non ... (ilprimatonazionale)

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni. Lo riferisce il Guardian sulla base di notizie dei media russi. Al via il voto per le ... (ilsole24ore)

“Truppe italiane non andranno mai in Ucraina”: Crosetto contro il vertice di Francia, Germania e Polonia sul conflitto

«Oggi Putin ha detto chiaramente che lui la pace non la vuole, non vuole smettere di bombardare in Ucraina. Così almeno anche a livello italiano… Leggi ...informazione

Guerra Ucraina, il ministro Crosetto: “non manderemo mai i nostri soldati”: In ogni caso posso assicurare che Truppe italiane non andranno mai in Ucraina”. Lo dichiara il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista a La Repubblica. Per il ministro della difesa ...strettoweb

