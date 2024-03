Truppe in Ucraina? Si decide in 27 | l' avvertimento di Crosetto a Macron

(Di sabato 16 marzo 2024) Il ministro della Difesa indica la strada: "Vogliamo una pace giusta per l'e non una guerra che coinvolga ancora più Paesi". Poi sullo scandalo dossieraggio: "Panorama inquietante"

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni. Lo riferisce il Guardian sulla base di notizie dei media russi. Al via il voto per le ... (ilsole24ore)

Ucraina, Crosetto: no a truppe Nato, sarebbe via di non ritorno

L'Italia ha detto fin dall'inizio che mandare Truppe in Ucraina significa fare un passo ulteriore verso una via di non ritorno. In questo momento noi vorremmo arrivare alla pace, una pace giusta per l ...notizie.tiscali

Ucraina a corto di munizioni (tra cui missili antiaerei), rischio offensiva russa. «Putin ora può sfondare»: Ucraina, la carenza di munizioni e attrezzature militari causata dai ritardi negli aiuti statunitensi potrebbe provocare uno sfondamento delle Truppe russe in un'improvvisa offensiva. È l'analisi dell ...ilgazzettino

Minaccia Russia, Macron mette l’elmetto da guerra ma Tajani frena: “Nato non deve entrare in Ucraina”: Macron non arretra. Sostiene che la Russia non fermerà le sue ambizioni territoriali se vincerà la sua guerra in Ucraina ...unita