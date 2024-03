Truffe agli anziani | è allarme Malintenzionati ci provano a Fauglia | Prestate la massima attenzione

(Di sabato 16 marzo 2024) di Carlo BaroniSfruttando la vulnerabilità delle persone anziane e sole, i truffatori le convincono a consegnare loro denaro o gioielli, servendosi di varie scuse come falsi incidenti in cui sono rimasti coinvolti familiari. E’ proprio quello cheavrebbero cercato di fare ieri a. E’ lo stesso sindaco Alberto Lenzi a lanciare l’con un post sui social per raggiungere nel mondo più tempestivo la popolazione. "Si sono verificati, nel nostro comune, due tentativi di truffa da parte di malviventi che raggiungono telefonicamente le persone più anziane raccontando di incidenti nei quali sono incorsi i parenti dei malcapitati e chiedendo del denaro per la tutela legale che verrà poi prelevato da persone che si palesano come carabinieri o avvocati – avverte il primo cittadino –. Nel ...

