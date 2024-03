Trovato il mirtillo più grande del mondo | “È incredibile | è un record”

(Di sabato 16 marzo 2024) Un’azienda australiana ha coltivato e raccolto ilpiùmai visto prima: le misure sono impressionanti In Australia esiste un’azienda agricola chiamata Costa Berry. Questo gruppo nel tempo si è affermato come il leader mondiale nello sviluppo di varietà di mirtilli premium. Una nomina arrivata grazie alla promozione di un progetto, nato più di 25 anni fa, chiamato Variety Improvement Program (VIP), riconosciuto a livello internazionale. L’obiettivo di questo programma è quello di produrre da una a due nuove classi di queste bacche ogni anno, che possiedono un valore commerciale diffuso in tutto il. Questi hanno la propria sede a Corindi, nel Nuovo Galles del Sud, ed è qui che lo scorso 13 novembre hanno stabilito unraccogliendo ilpiù ...

Nomi per gatti: tante idee per maschi e femmine: ... l'imprevedibile Matisse e Romeo, i curiosi Pablo, il viaggiatore Altair, l'aquila Mirtillo, il ... nato da una recente cucciolata oppure trovato per strada sola soletta La prima cosa da fare, allora, ...

Invasione in Italia: questo insetto giapponese sta distruggendo le coltivazioni. Ecco dove: ... susini, albicocchi) e gli arbusti da bacca (soprattutto il mirtillo). La sua azione però non si "... Una volta arrivato a destinazione, ha trovato terreno fertile in cui nutrirsi, riprodursi e ...