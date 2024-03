Tregua | nuova proposta Hamas a Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 16 marzo 2024) 23.00 Altro step diper laa Gaza: chiede la liberazione di 1.000 detenuti palestinesi (100 dei quali condannati all'ergastolo per aver ucciso israeliani) in cambio di 40 ostaggi, donne, anziani e feriti. Lo scrive il sito web israeliano Walla.chiede anche chesi ritiri dal corridoio che ha creato a sud di Gaza City per impedire ai palestinesi di tornare nel nord della Striscia. Cauto ottimismo è stato espresso dagli Stati Uniti.