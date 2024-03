Tre bimbi e la loro mamma morti in un rogo a Bologna Preside sotto choc | “Siamo allibiti Ci piange il cuore” Le maestre | “Agli alunni non diremo dell’incendio”

(Di sabato 16 marzo 2024) Tre bambini piccoli e lamadre sonoin un incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento nella periferia di. I piccoli, due gemelli di 2 anni e uno di 6, sononell'incendio mentre la donna, 32 anni, durante il trasporto in ospedale. Secondo le prime informazioni l'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito causato da una stufetta elettrica. L'articolo .

La stufa elettrica e il rogo. Stefania morta con i 3 figli

Stava dormendo con i suoi bambini nel lettone e non si è accorta del fumo nero, prodotto da un corto circuito, che lentamente ha riempito la camera, uccidendo lei e i tre figli, due gemelli di due ...ilgiornale

Il dolore nella scuola di Giorgia : "Ai bimbi non diremo del rogo". La preside: servono le parole giuste: Una scuola parte dell’Istituto comprensivo 1, il cui nome ora suona beffardo: Futura. Come il futuro che questi tre bimbi non avranno. Una materna statale da 100 posti in via del Tintoretto, in ...quotidiano

Incendio Bologna, morta madre e 3 bimbi. Lo strazio del padre (che non era in casa) e le urla della nonna: «Ho perso tutto»: dal nostro inviato BOLOGNA Quando l'alba si avvicina le urla svegliano un intero quartiere e diffondono sgomento. «Mi avete lasciata sola. Vi ho perso tutti, siete andati tutti ...ilmessaggero