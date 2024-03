Tram Tram – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 16 marzo 2024)Via Lazzaretto, 16 – 20124Tel. 02/28098058 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 8/12€, primi 13/16€, secondi 16/23€, dolci 5/6€ Chiusura: Lunedì a pranzo e Domenica OFFERTA A poche centinaia di metri dalla Stazione Centrale e da Piazza della Repubblica, si trova questa moderna osteria il cui nome è legato ai binari delche percorrono la strada su cui affacciano le vetrine. L’offerta strizza l’occhio alla tradizione romana, con alcuni piatti celebri quali carbonara e pollo con i peperoni, ma non disdegna puntate in altre regioni in preparazioni mediamente ben riuscite. È stato questo il caso della ...