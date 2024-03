Tragedia nel lago Maggiore | la festa degli 007 e quella barca “fantasma” in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Sesto Calende (Varese), 16 marzo 2024 – “Navighiamo anche con la pioggia". Quando nel tardo pomeriggio del 28 maggio 2023 una tromba d’aria si abbatte sulla parte meridionale del, a Lisanza vicino a Sesto Calende, il proprietario della Gooduria mantienepromessa fatta sui siti di barche a noleggio. E mentre tutte le altre imzioni rientrano a riva quando vedono il cielo oscurarsi, Claudio Carminati sceglie di restare a 150 metri al largo. C’è unaa bordo in quel momento e forse crede che il maltempo passerà in fretta e non sarà così intenso. L’obiettivo è raggiungere l’isola dei Pescatori sulla sponda piemontese. L’imprudenza si rivela fatale: la Gooduria viene travolta dal ciclone, si capovolge e s’inabissa a 16 metri di profondità. Delle 23 persone a bordo assieme ...