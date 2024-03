Tragedia in volo | si schianta proprio lì | e succede l’irreparabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 16 marzo 2024) Una giornata di sport all’aria aperta si è trasformata inoggi, sabato 16 marzo, a Romano D’Ezzellino, in provincia di Vicenza. Un pilota di parapendio austriaco di 45 anni ha incontrato la morte in circostanze tragiche, lasciando la comunità locale e il mondo dello sport in lutto. L’incidente, avvenuto intorno alle 13.20, ha visto il pilota perdere il controllo del suo parapendio ersi contro i cavi dell’alta tensione in una zona di campagna. La dinamica dell’accaduto è raccapricciante: l’ala del parapendio si è impigliata nei cavi, provocando la caduta dell’uomo verso il suolo. Una volta a terra, e dopo che si è scaricata la tensione, il pilota è stato folgorato, morendo sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Bassano e dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso ...