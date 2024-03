Tragedia folle | anziana dimessa dall’ospedale muore cadendo dalla barella

(Di sabato 16 marzo 2024) Unaha colpito la comunità di Termini Imerese quando un’di 85 anni, appenalocale dopo un ricovero per insufficienza renale, è deceduta a seguito di una caduta dall’ambulanza che la stava riportando a casa. La donna, le cui condizioni di salute erano migliorate al punto da consentire le dimissioni, è stata vittima di un fatale incidente durante il trasporto, effettuato da una ditta privata. Il drammatico incidente è avvenuto quando lasu cui era adagiata l’si è ribaltata, provocando una caduta che ha causato un grave trauma cranico. Subito ricondotta al pronto soccorso, la donna è stata ricoverata nuovamente ma, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduta a causa di un’emorragia cerebrale. La famiglia ...

Drammatico incidente frontale, il bilancio. Scontro frontale lungo l’autostrada A28 nel tratto compreso tra Fontanafredda e Porcia, in direzione Portogruaro avvenuto nel tardo pomeriggio intorno ... (caffeinamagazine)

Tragedia di Cantalupo, patteggia 4 anni il conducente dell’auto in cui morirono quattro ragazzi. Proteste in aula

Parole urlate da alcuni dei familiari dei quattro ragazzi morti nella Tragedia di Cantalupo non appena il giudice ... alt per un controllo ma l’auto non si fermò. Iniziò allora una folle corsa.ilsecoloxix

Tragedia di Cantalupo, Marouan Naimi ha patteggiato e sconterà la pena di 4 anni ai domiciliari: La rabbia dei familiari delle vittime dell'incidente avvenuto perché l'imputato in auto si schiantò poco prima di un passaggio a livello l'11 dicembre del 2022. Voleva sfuggire a un controllo dei cara ...rainews

Nel 2019 nello stesso complesso di case la Tragedia dei giovani fratelli Nathan: Cinque anni fa, sempre in via Quirino di Marzio, nello stesso caseggiato, David e Benjamin Nathan morirono precipitando dal balcone di casa in circostanze misteriose ...ilrestodelcarlino