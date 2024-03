Tragedia folle, anziana dimessa dall’ospedale muore cadendo dalla barella

Una Tragedia ha colpito la comunità di Termini Imerese quando un’anziana di 85 anni, appena dimessa dall’ospedale locale dopo un ricovero per insufficienza renale, è deceduta a seguito di una caduta ...thesocialpost

Giovane coppia ritrovata morta in un’auto a Secondigliano: Sono in corso i rilievi dei carabinieri in prima traversa Fosso del Lupo, nel quartiere Secondigliano Tra le palazzine della zona, densamente popolata, si è radunata una piccola folla di curiosi per ...lostrillone.tv

Tragedia a Secondigliano, si appartano in garage con auto accesa: fidanzatini uccisi dal monossido: Sì sarebbero appartati in garage, lasciando il motore dell'auto acceso, e sarebbero stati uccisi dalle emissioni di monossido di carbonio. Si stanno delineando poco alla volta i contorni della tragedi ...adnkronos