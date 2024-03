Traffico Roma del 16-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi restano code per lavori sulla diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare ricordiamo che fino alle 21 di questa sera è chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata in direzione della capitale anche su via Salaria Ci sono rallentamenti e code all’altezza di Settebagni sempre in direzione diandiamo sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Pontina e Magliana rallentamenti e code in carreggiata esterna pertra Laurentina è Lanina è nel quartiere San Lorenzo ricordiamo i lavori sulla rete tranviaria di via dei Reti la strada è chiusa tra viale dello Scalo San Lorenzo e via dei piceni e da via Tiburtina a via Dei piceni Per quanto riguarda i trasporti il tram ...