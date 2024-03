Traffico Roma del 16-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla diramazione dinord per lavori code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare ricordiamo che fino alle 21 questa sera è chiuso per lavori lo svincolo di Settebagni in entrata in direzione della capitare anche su via Salaria rallentamenti e code all’altezza di Settebagni sempre in direzione die code lungo la carreggiata esterna raccordo anulare tra Laurentina enina possibile difficoltà per due Corte il primo da viale Castrense si sta muovendo verso via Prenestina un altro corteo dal Circo Massimo è più precisamente da Piazza Ugo La Malfa si sta dirigendo verso Viale Trastevere in entrambi i casi e chiusura ale deviazioni per il trasporto pubblico e domani domenica ...