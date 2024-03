Traffico Roma del 16-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi pomeriggio in città due cortei con effetti sul trasporto pubblico e chiusure delle strade il primo da viale Castrense a via Prenestina poi la manifestazione dal Circo Massimo a Viale Trastevere passando per via Marmorata di non c’erano due settine il primo a Piazzale Ostiense inizierà alle 15 è un presidio in Piazza di Porta San Giovanni sempre nel pomeriggio sono terminati i lavori su Matteotti ripristinate le linee 19894 194-195 590 628 c3n 3D n201 nma potature a Testaccio oggi fino alle 17 via Galvani sarà chiusa tra via Marmorata e via zabaglia deviazione di 3 linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità