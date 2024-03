Traffico Roma del 16-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) Luceverdedalla redazione sul tratto Urbano della A24 file per un incidente tra le uscite di fiorentini e Togliatti in direzione del raccordo restano le code sulla diramazionevicino a mente un raccordo incidente anche sul Raccordo Anulare confine tra la Cristoforo Colombo Laurentina in carreggiata esterna due incidenti in città come rallentamenti è venuto uno su via Ugo Ojetti e l’altezza di un altro sulla Nomentana all’altezza di via Mario faraone dalle 14:30 in zona San Giovanni la manifestazione con corteo con partenza da viale Castrense all’altezza di via Nola raccomandiamo massima prudenza nella guida previste chiusure alcon deviazioni per molte linee bus e tram fino alle 19:30 circa altra manifestazione lo ricordiamo in piazza Oderico da Pordenone la Garbatella dalle 15:30 alle 1830 bene da Maria Barbara ...